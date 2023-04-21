الصين: لا يحق لأي دولة التدخل في علاقاتنا مع روسيا

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، إنه لا يحق لأي دولة التدخل في علاقات بكين مع روسيا.

أدلى بهذه التصريحات المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين، في إفادة صحفية عندما طُلب منه التعليق على تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، التي قالت إن الشراكة "بلا حدود" التي أقامتها الصين مع روسيا تشير إلى أنها ليست جادة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ إن بلاده لا تؤجج الوضع في أوكرانيا، مؤكدا أنها تناصر التوصل لحل سلمي للصراعات الدولية عبر الحوار والدبلوماسية.

وأضاف تشين، أثناء مشاركته في منتدى لانتينج في شنغهاي، أن بكين ليس لديها نية للانخراط في منافسة للقوى الكبرى، مشيرا إلى أنها تعارض محاولات بناء جدران وحواجز لعرقلة سلاسل الإمداد العالمية.