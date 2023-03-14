بولندا تعتزم إرسال طائرات ميغ-29 إلى أوكرانيا خلال أسابيع

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، الثلاثاء، إن بولندا ربما تمنح أوكرانيا طائرات ميغ-29 المقاتلة في غضون الأسابيع الأربعة أو الستة المقبلة، مشيراً إلى أن حلفاء كييف يقتربون من اتفاق حول الخطوة المقبلة في دعمهم العسكري لأوكرانيا.

وأضاف مورافيتسكي في مؤتمر صحفي، أن بلاده "ستكون مستعدة لإرسال مقاتلات ميغ-29 سوفييتية التصميم في إطار تحالف من عدة دول".

وأوضح رئيس الوزراء البولندي أنه "لم يتضح الوقت الذي قد تستغرقه هذه العملية في ظل اتباع حلفاء كييف نهجاً حذراً في نقل الطائرات المقاتلة".