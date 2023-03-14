بولندا تعتزم إرسال طائرات ميغ-29 إلى أوكرانيا خلال أسابيع
قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، الثلاثاء، إن بولندا ربما تمنح أوكرانيا طائرات ميغ-29 المقاتلة في غضون الأسابيع الأربعة أو الستة المقبلة، مشيراً إلى أن حلفاء كييف يقتربون من اتفاق حول الخطوة المقبلة في دعمهم العسكري لأوكرانيا.
وأضاف مورافيتسكي في مؤتمر صحفي، أن بلاده "ستكون مستعدة لإرسال مقاتلات ميغ-29 سوفييتية التصميم في إطار تحالف من عدة دول".
وأوضح رئيس الوزراء البولندي أنه "لم يتضح الوقت الذي قد تستغرقه هذه العملية في ظل اتباع حلفاء كييف نهجاً حذراً في نقل الطائرات المقاتلة".
كما أشار إلى أنه "ربما يحدث ذلك في غضون الأسابيع الأربعة أو الستة المقبلة"، وذلك رداً على سؤال عن المدة التي ستستغرقها وارسو لتزويد أوكرانيا بالمقاتلات.
بدوره، قال وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد، الخميس الماضي، إن "نظيره البولندي أخبره في اجتماع للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن وارسو ستوافق على إجراء مشترك لتسليم أوكرانيا مقاتلات ميغ-29".
وأضاف ناد أن "الوقت قد حان أيضاً لسلوفاكيا لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت سترسل مقاتلات إلى أوكرانيا من عدمه".
وسبق أن أرسلت بولندا 14 دبابة من طراز ليوبارد ألمانية الصنع لأوكرانيا، وقال بافل سروت مدير مكتب الرئيس البولندي عند سؤاله عن عدد طائرات ميغ-29 التي ربما ترسلها وارسو: "بكل تأكيد لن تكون 14 طائرة".