تعهد بإعادة بنائها.. نائب رئيس الوزراء الروسي يزور باخموت
أعلن مارات خوسنولين، وهو أحد نواب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الجمعة، أنه زار مدينة باخموت المدمّرة في شرق أوكرانيا وتعهد أن تعيد موسكو بناءها.
وقال خوسنولين على تلغرام "لقد زرت أرتيموفسك" مستخدما الاسم الروسي لباخموت، مضيفا أن "المدينة متضررة، لكن يمكن إعادة بنائها.. لدينا الخبرة اللازمة. بمجرد أن يسمح الوضع بذلك سنبدأ العمل خطوة بخطوة".
جاء الإعلان عن الزيارة، بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف، اليوم الجمعة، أن كييف تنهي التحضيرات استعدادا لهجوم مضاد على القوات الروسية، وأنها مستعدة بدرجة كبيرة للمضي قدما في الهجوم.
وأضاف ريزنيكوف في إفادة صحفية عبر الإنترنت، أنه بمجرد أن يتحسن الطقس ويتخذ القادة قرارهم "سنشن الهجوم".
ولم يذكر موعدا لبدء الهجوم المضاد، لكنه قال: "بشكل عام، نحن مستعدون بنسبة كبيرة".
وتأمل كييف أن يغير هجومها المزمع ديناميكيات الحرب التي اندلعت منذ غزو روسيا أوكرانيا قبل 14 شهرا.