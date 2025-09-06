روسيا تعلن القضاء على 1340 عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن قواتها المسلحة تمكنت من "القضاء على نحو 1340 عسكريا أوكرانيا" في عمليات على مختلف محاور القتال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، في بيان، لها إلى استهداف سلاح الجو والمدفعية قوات أوكرانيا في 142 منطقة على خطوط القتال، إضافة لإسقاط 160 طائرة أوكرانية مسيرة خلال يوم واحد.

وذكر البيان أن قوات أسطول البحر الأسود الروسية دمرت زورقا مسيرا سريعا تابعا لقوات أوكرانيا. كما دمرت الدفاعات الجوية 5 قنابل جوية موجهة.

وبحسب "سبوتنيك"، قالت الوزارة: "قامت وحدات مجموعة قوات "الشمال"، بتحسين وضعها التكتيكي، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق موغريكا وميروبول وبروليتارسكوي ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".

وأضافت: "على محور خاركوف، دحرت القوات الروسية وحدات للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة فولشانسك".

أخبار ذات علاقة الهدف طريق دونيتسك-زابوريجيا.. معارك حامية جنوبي مقاطعة دنيبرو الأوكرانية

وبحسب البيان، "حررت" وحدات من مجموعة قوات الغرب الروسية مواقع مهمة، واستهدفت القوى العاملة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوبيانسك وبلاغوداتوفكا وسينكوفو في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك في دونيتسك.

كما عززت وحدات مجموعة قوات الجنوب الروسية وضعها التكتيكي، ودحرت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيدوروفكا وسيفيرسك وبيريزدنوي ويابونوفكا في دونيتسك، وفقا للبيان الروسي.