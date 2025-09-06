صحة غزة: الهجمات الإسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية قتلت 68 شخصا وأصابت 362 آخرين

logo
العالم

روسيا تعلن القضاء على 1340 عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد

روسيا تعلن القضاء على 1340 عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد
جندي أوكراني بجانب مدفع هاوتزر على خط المواجهة مع روسياالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
06 سبتمبر 2025، 10:45 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أن قواتها المسلحة تمكنت من "القضاء على نحو 1340 عسكريا أوكرانيا" في عمليات على مختلف محاور القتال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أخبار ذات علاقة

الحرب الروسية الأوكرانية

اقتحمتها روسيا.. معركة "بوكروفسك" تحدد مصير دونيتسك (تحليل عسكري)

وأشارت الوزارة، في بيان، لها إلى استهداف سلاح الجو والمدفعية قوات أوكرانيا في 142 منطقة على خطوط القتال، إضافة لإسقاط 160 طائرة أوكرانية مسيرة خلال يوم واحد.

وذكر البيان أن قوات أسطول البحر الأسود الروسية دمرت زورقا مسيرا سريعا تابعا لقوات أوكرانيا. كما دمرت الدفاعات الجوية 5 قنابل جوية موجهة.

وبحسب "سبوتنيك"، قالت الوزارة: "قامت وحدات مجموعة قوات "الشمال"، بتحسين وضعها التكتيكي، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق موغريكا وميروبول وبروليتارسكوي ويوناكوفكا في مقاطعة سومي".

وأضافت: "على محور خاركوف، دحرت القوات الروسية وحدات للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة فولشانسك".

أخبار ذات علاقة

معارك حامية في جنوب مقاطعة دنيبرو الأوكرانية

الهدف طريق دونيتسك-زابوريجيا.. معارك حامية جنوبي مقاطعة دنيبرو الأوكرانية

وبحسب البيان، "حررت" وحدات من مجموعة قوات الغرب الروسية مواقع مهمة، واستهدفت القوى العاملة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كوبيانسك وبلاغوداتوفكا وسينكوفو في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك في دونيتسك.

كما عززت وحدات مجموعة قوات الجنوب الروسية وضعها التكتيكي، ودحرت تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فيدوروفكا وسيفيرسك وبيريزدنوي ويابونوفكا في دونيتسك، وفقا للبيان الروسي.

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC