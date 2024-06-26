بالونات القمامة تُربك حركة الطيران في كوريا الجنوبية

تسببت حملة "بالونات القمامة" التي أطلقتها كوريا الشمالية على جارتها الجنوبية في تعليق أو تأجيل عدد من الرحلات الجوية المحلية والدولية لنحو 3 ساعات في مطار إنتشون الدولي.

وقالت الشركة المشغلة لمطار إنتشون الدولي إنه بسبب البالونات الكبيرة الكورية الشمالية، تم تعليق أو تأجيل عمليات الإقلاع والهبوط للرحلات المحلية والجوية في المطار من الساعة 1:46 صباحا حتى الساعة 4:44 صباح اليوم الأربعاء.

وأطلقت كوريا الشمالية، الليلة الماضية حوالي 250 بالونا كبيرا محمّلا بالقمامة باتجاه كوريا الجنوبية، وهي عملية الإطلاق السادسة من نوعها ضد الجنوب منذ أواخر مايو الماضي.

وجاءت هذه العملية لليوم الثاني على التوالي، حيث تم إرسال دفعة أخرى من 350 بالونا إلى المناطق الحدودية لكوريا الشمالية ليلة الاثنين أيضا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ومنذ أواخر الشهر الماضي، يُقدر بأن بيونغيانغ أطلقت أكثر من 2000 بالون قمامة، في خطوة للتعامل بالمثل ضد المنشورات الدعائية المناهضة لنظام بيونغ يانغ التي أرسلها المنشقون الكوريون الشماليون والناشطون في الجنوب.

ولا تستبعد السلطات الكورية الجنوبية أن تحمل هذه البالونات مواد كيميائية سامة، ويجري معالجتها بشكل دقيق من الجيش ولا يُسمح بالاقتراب منها.