موسكو: الهجوم الأوكراني المضاد "قلَّ نشاطُه"

أكدت القيادة الروسية اليوم الخميس، أن الهجوم الأوكراني المضاد "قلَّ نشاطُه جرّاء تكبّد الجيش الأوكراني خسائر كبيرة".

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي حضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبعض القيادات العسكرية.

وقال بوتين، خلال الاجتماع الذي تم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" وبثه التلفزيون الروسي:"نعلم أن الأعداء سيزوّدون أوكرانيا بمعدات إضافية، بحيث يبدو أن الدول الغربية مستعدة للقتال حتى آخر أوكراني".

من جانبه، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "خفضت القوات الأوكرانية من نشاطها وهي تعيد تجميع صفوفها.. وما زالت تحتفظ بالكثير من الجنود رغم خسائرها بالميدان". وأضاف: "من الواضح أن ما تم تسليمه إلى كييف والذي سيتم لاحقًا، لن يؤثر بشكل كبير على مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة".