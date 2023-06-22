موسكو: الهجوم الأوكراني المضاد "قلَّ نشاطُه"

موسكو: الهجوم الأوكراني المضاد "قلَّ نشاطُه"
أكدت القيادة الروسية اليوم الخميس، أن الهجوم الأوكراني المضاد "قلَّ نشاطُه جرّاء تكبّد الجيش الأوكراني خسائر كبيرة".
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي حضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبعض القيادات العسكرية.
وقال بوتين، خلال الاجتماع الذي تم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" وبثه التلفزيون الروسي:"نعلم أن الأعداء سيزوّدون أوكرانيا بمعدات إضافية، بحيث يبدو أن الدول الغربية مستعدة للقتال حتى آخر أوكراني".
من جانبه، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "خفضت القوات الأوكرانية من نشاطها وهي تعيد تجميع صفوفها.. وما زالت تحتفظ بالكثير من الجنود رغم خسائرها بالميدان". وأضاف: "من الواضح أن ما تم تسليمه إلى كييف والذي سيتم لاحقًا، لن يؤثر بشكل كبير على مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة".
وعلى صعيد الجاهزية في الجيش الروسي، قال شويغو: "في المتوسط ينضم يوميًّا ما يقارب من 1336 عسكريًّا ضمن نظام التعاقد، وهذا يعني أننا نحصل على فوج عسكري جديد كل يوم". وتابع: "تم تجنيد 114000 شخص في القوات المسلحة الروسية بموجب عقد مباشر وهناك أكثر من 50000 متطوع".
وأعلن شويغو، أنه وبنهاية حزيران/يونيو الجاري "سيتم تشكيل جيش احتياطي في القوات المسلحة الروسية، وسيحصل على أكثر من 3700 قطعة من المعدات العسكرية".
وفي سياق متصل، قال وزير الدفاع الروسي، إنه "خلال عام 2023 سيزود الغرب أوكرانيا بـ 250 دبابة منها نحو 120 من طراز (ليوبارد) الألمانية و31 دبابة من طراز (أبرامز) الأمريكية".
بدوره أدلى سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، بتقرير حول الخسائر الأوكرانية منذ بداية الهجوم المضاد، قائلًا: "من الـ4 من حزيران/يونيو إلى الـ21 من حزيران/يونيو، دمرت القوات المسلحة الروسية 246 دبابة أوكرانية".
وأضاف: "الجيش الروسي قتل أكثر من 13 ألف جندي أوكراني، كما تم تدمير 42 قاذفة صواريخ أوكرانية و264 طائرة دون طيار و10 مقاتلات تكتيكية شاركت فيها كييف خلال الهجوم"، وفق قوله.