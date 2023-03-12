في الأسبوع العاشر من الاحتجاجات.. أعداد المتظاهرين الإسرائيليين تصل مستويات غير مسبوقة

وفي تل أبيب ككل أيام السبت الماضية جرى التجمع الرئيس للتظاهرات، حيث شارك أكثر من مئة ألف محتج بهذا التجمع الغفير، دون تسجيل أي اشتباكات مع الشرطة، التي أعلنت عدم وقوع حوادث كبيرة، سوى اعتقال 3 متظاهرين لتسببهم في عرقلة حركة المرور.

وبلغت أعداد المتظاهرين في مدينتي حيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب) مستويات غير مسبوقة، حيث تظاهر 50 ألفا و10 آلاف شخص على التوالي، وهي أرقام مهمة في بلد يناهز عدد سكانه تسعة ملايين نسمة.

في غضون ذلك، حدد رئيس لجنة القوانين في الكنيست سيمشا روثمان، جلسات يومية حول مشروع قانون الإصلاح القضائي من الأحد إلى الأربعاء.