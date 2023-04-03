روسيا تعزز قدراتها العسكرية قرب فنلندا بعد الانضمام للناتو

أعلنت روسيا اليوم الإثنين، عزمها على تعزيز قدراتها العسكرية قرب حدودها مع فنلندا التي ستغدو الثلاثاء عضوا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في توسّع تعتبره موسكو تهديدا لها.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروتشكو: "سنعزز قدراتنا العسكرية في الغرب والشمال الغربي" على الحدود مع أوروبا الشرقية وفنلندا.

وأضاف: "في حال نشر أعضاء آخرون في الناتو قوات وقدرات على الأراضي الفنلندية، فسنتّخذ إجراءات إضافية لضمان الأمن العسكري لروسيا بشكل موثوق به"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي".