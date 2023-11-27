فرنسا تعلن عودة طائرات "ريبر" من النيجر بأمان

كشفت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الإثنين، عن عودة جميع طائرات ريبر الفرنسية في الفرقة 33 للاستطلاع والمراقبة التي كانت تعمل في النيجر بعد الانسحاب الفرنسي منها.

وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن طائرات "ريبر" دون طيار التابعة للقوات الجوية ضمن فرقة 33 شاركت في الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل منذ عام 2013، في إطار عمليات "سيرفال" ثم "برخان"، وقامت بتقييم حالة العمليات الحاسمة والمراقبة ودعم القوات البرية.

وأكدت أن الانقلاب العسكري في النيجر، في تموز يوليو 2023، وضع نهاية للعمليات من قاعدة نيامي الجوية. وفي 24 أيلول سبتمبر، أمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسحب القوات الفرنسية من النيجر.

وفي بيئة متقلبة في المنطقة "تمكنوا من الحفاظ على رباطة جأشهم وسيطرتهم الكبيرة، ما سمح لهم بالتخطيط وتنظيم عودة المعدات إلى فرنسا، بأمان تام" وفق قول البيان.