واشنطن تعلن إرسال مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، عن دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بقيمة 275 مليون دولار، شملت ذخيرة وصواريخ وألغاما وقذائف مدفعية، في وقت تواصل روسيا هجومها على منطقة خاركيف.

ومنذ العاشر من أيار/مايو تتصدى القوات الأوكرانية في خاركيف لهجوم حقّقت خلاله القوات الروسية مكاسب ميدانية هي الأكبر خلال الأشهر الـ18 الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "الولايات المتحدة تعلن اليوم إرسال كمية جديدة وكبيرة من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا لدعم الشعب الأوكراني الشجاع في دفاعه عن بلاده"، بحسب ما نقلت عنه "فرانس برس".