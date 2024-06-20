"سي.أن.أن": لقاء بوتين وكيم "فرصة ذهبية" للإفلات من العزلة الدولية

مثلت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية فرصة "ذهبية" لزعيم الكرملين للرد على محاولات الغرب عزل موسكو دوليا، وإظهار ثقل روسيا في العالم عبر بوابة بيونغيانغ "النووية".

وبحسب تقرير لـ "سي أن أن"، كانت الزيارة الأولى لبوتين إلى كوريا الشمالية منذ ما يقرب من ربع قرن، ولقاؤه الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، محل تدقيق مكثف في كافة أنحاء العالم.

وجرى استقبال الرئيس الروسي بترحيب حار في بيونغيانغ، الأربعاء، ولوح الأطفال بالأعلام الروسية بينما كانت صورة بوتين العملاقة تزين أحد جوانب ساحة كيم إيل سونغ، وأظهرت لقطات بثتها وسائل الإعلام الحكومية الروسية ملصقات لزعيم الكرملين في الشوارع.

وأكد التقرير أن كل ذلك كان بمثابة إشارة للعالم بأن بوتين ليس معزولاً، وأنه لا يزال يحظى بتقدير كبير في بعض أنحاء العالم.

وشدد الزعيمان، خلال التوقيع على "اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة"، على أن الهدف الأسمى لهما هو التحالف ضد ما وصفه بوتين بـ "السياسة الإمبريالية للولايات المتحدة".

وتنص الاتفاقية على "تقديم المساعدة المتبادلة في حالة العدوان على أحد أطراف هذه الاتفاقية"، وهو ما يبدو مماثلا للمادة الخامسة من حلف شمال الأطلسي (الناتو).