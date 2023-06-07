نائبة الرئيس الأمريكي: إسرائيل بحاجة إلى "قضاء مستقل"

قالت كاملا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، إن ديمقراطية إسرائيل تتطلب وجود "قضاء مستقل"، لتنضم بذلك إلى الجدل الدائر بسبب التعديلات القضائية التي اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي أثارت احتجاجات عارمة في إسرائيل.

وقالت هاريس "أمريكا ستواصل الدفاع عن القيم التي تشكل حجر الأساس في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، ومن بينها مواصلة دعم ديمقراطيتينا اللتين، كما قال السفير (الإسرائيلي)، تستندان إلى مؤسسات قوية وضوابط وتوازنات، وأضيف على ذلك: وقضاء مستقل".

وكانت نائبة الرئيس تتحدث في حفل بمناسبة مرور 75 عاما على إقامة إسرائيل، استضافته السفارة الإسرائيلية في واشنطن. وقوبلت ملاحظاتها حول القضاء بالتصفيق.

وكررت هاريس أيضا، تأكيد "التزام (إدارة الرئيس جو بايدن) الثابت بأمن إسرائيل".