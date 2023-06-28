كولومبيا.. مقتل 6 من "جيش التحرير الوطني" قبيل سريان هدنة

قتلت القوات الكولومبية ستة من مقاتلي فصيل "جيش التحرير الوطني" المتمرّد في شرق البلاد، وفق ما أعلن وزير الدفاع إيفان فيلاسكيز، الثلاثاء، قبل نحو شهر من موعد دخول هدنة تم الاتفاق بشأنها، حيّز التنفيذ.

وقال فيلاسكيز في تصريح للصحفيين في منطقة أراوكا الواقعة عند الحدود مع فنزويلا، إن "العمليات مستمرة"، مشيراً إلى أن القتلى أربعة رجال وامرأتان.

وكان "جيش التحرير الوطني" الذي تشكل في 1964، يضم 5850 مقاتلًا في 2022، حسب السلطات الكولومبية، وهو آخر الفصائل المتمرّدة التي لا تزال تنشط في كولومبيا.