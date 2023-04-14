البنتاغون: لويد أوستن يزور السويد وألمانيا لبحث أزمة أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان اليوم الجمعة، إن وزير الدفاع لويد أوستن سيلتقي مع نظيريه في السويد وألمانيا الأسبوع المقبل، ويشارك في اجتماع دفاعي متعلق بأوكرانيا مع كبار المسؤولين من حوالي 50 دولة.

وقال البيان، إن لويد سيناقش في السويد، في 19 أبريل نيسان، "الموضوعات المتعلقة بالأمن ذات الاهتمام المشترك بين بلدينا وسيتحدث مع كبار مسؤولي الدفاع والحكومة السويديين".