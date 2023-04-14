البنتاغون: لويد أوستن يزور السويد وألمانيا لبحث أزمة أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان اليوم الجمعة، إن وزير الدفاع لويد أوستن سيلتقي مع نظيريه في السويد وألمانيا الأسبوع المقبل، ويشارك في اجتماع دفاعي متعلق بأوكرانيا مع كبار المسؤولين من حوالي 50 دولة.
وقال البيان، إن لويد سيناقش في السويد، في 19 أبريل نيسان، "الموضوعات المتعلقة بالأمن ذات الاهتمام المشترك بين بلدينا وسيتحدث مع كبار مسؤولي الدفاع والحكومة السويديين".
وأضاف البيان أنه في ألمانيا، سيستضيف أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا في 21 أبريل نيسان "لبحث الأزمة الحالية في أوكرانيا ومواصلة تنسيقنا الوثيق بشأن تزويد الشعب الأوكراني بالوسائل اللازمة لحماية نفسه من العدوان الروسي المستمر".