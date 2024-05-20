الإيرانيون يترقبون أسرار الصندوق الأسود لطائرة رئيسي ومرافقيه

يترقّب الإيرانيون الإجراء المتبع بالعادة للكشف عن سبب تحطم الطائرة الرئاسية التي كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبداللهيان وآخرين، وهو السر المخبأ بالعادة في الصندوق الأسود الذي تحمله الطائرات.

ويتيح الصندوق للمحققين في حوادث الطيران معرفة ما إن كان الطيارون أحسوا بوجود خلل قبيل تحطم الطائرة وما نوعيته، لأنه يسجل آخر الأحداث التي أدت إلى تحطم الطائرة.