صحيفة: نتنياهو حقق انتصارا كبيرا بإقرار الجزء الأول من "التعديلات القضائية"

حقق ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتصارا كبيرا هذا الأسبوع، عندما أقر الجزء الأول من حزمة تشريعات تهدف إلى إعادة تشكيل القضاء في البلاد، وفق ما جاء في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

ووفق الصحيفة، فإنه "سيكون على رأس أولويات نتنياهو منح المسؤولين المنتخبين السيطرة على اللجنة التي تختار القضاة، وهو أحد أكثر الأجزاء إثارة للجدل في الإصلاح القضائي".

وكان نتنياهو قد أرجأ في مارس/آذار الماضي مشروع قرار من شأنه أن يمنح حكومته السيطرة الكاملة على لجنة اختيار القضاة، وذلك عقب اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية والتهديدات من قبل جنود الاحتياط بالتوقف عن العمل إذا تم إقراره.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن "هذه التهديدات من جنود الاحتياط وتداعيات التظاهرات في إسرائيل لم تثن نتنياهو عن المضي قدما في إقرار الجزء الأول من التعديلات القضائية دون أي دعم من المعارضة".

وفي مقابلة مع شبكة "إي بي سي نيوز " الأمريكية، شدد نتنياهو على أنه "مستعد لمواصلة تمرير الإصلاح القضائي من جانب واحد إذا لم يتم التوصل لاتفاق تسوية بين المعارضة والحكومة".

عرض فارغ

وفي المقابل، قال زعيم المعارضة يائير لبيد، إنه "سيرفض الدخول في مفاوضات غير جادة مع الحكومة"، مؤكدا أن "المعارضة لن تكون جزءا من المحادثات مع الحكومة التي هي مجرد عرض فارغ"، وفق قوله.