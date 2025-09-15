غانا تُعيد مواطنين مرحّلين من أمريكا إلى نيجيريا وغامبيا

قال متحدث باسم الحكومة في غانا إن مجموعة تضم 14 من مواطني نيجيريا وغامبيا قد أعيدوا جميعا إلى بلادهم، بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة إلى غانا.

وذكرت السلطات الغانية أنها وافقت على استقبال المرحلين لأسباب إنسانية، على ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الاثنين.

وقال وزير الاتصالات الحكومية في غانا، فيليكس كواكي أوفوسو، في تصريحات للوكالة، إن المرحلين، ومن بينهم 13 مواطنا من نيجيريا وواحد من غامبيا، "غادروا غانا متوجهين إلى بلادهم".

وخلال مؤتمر صحفي في العاصمة أكرا، اليوم الاثنين، رفض وزير خارجية غانا صامويل أوكودزيتو أبلاكوا الانتقادات التي وجهت إلى بلاده بسبب موافقتها على استقبال المرحلين؛ باعتبارها تأييدا لسياسات الهجرة الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إن غانا استقبلت مرحلين من دول ثالثة من منطلق مبادئ إنسانية بحتة.

وكانت قاضية أمريكية قد قالت أخيرًا إن إدارة الرئيس ترامب قد تكون تعمدت التحايل على قوانين الهجرة، بعد أن رحّلت مجموعة من المهاجرين من نيجيريا وغامبيا إلى غانا الأسبوع الماضي، وفق وكالة "رويترز".

وحددت القاضية تانيا تشوتكان، ومقرها واشنطن العاصمة، جلسة طارئة بعد أن قال محامون يمثلون بعض المهاجرين إن موكليهم توقعوا أن يتم نقلهم إلى بلدانهم الأصلية حيث يخشون التعذيب أو الاضطهاد.

وتعد عمليات الترحيل جزءا من استراتيجية ترامب لإرسال المهاجرين إلى "دول ثالثة" لتسريع ترحيلهم والضغط على المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني للمغادرة.