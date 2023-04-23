روسيا تنتزع السيطرة على مزيد من أراضي باخموت

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن القوات سيطرت على مربعين سكنيين آخرين في أحياء باخموت الغربية، وإن وحدات محمولة جوا تقدم تعزيزات إلى الشمال والجنوب.

ويقول يفجيني بريغوجن، قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة التي تقود الهجوم على المدينة، إن قواته تسيطر على 80% من باخموت.

ونفت كييف مرارًا تصريحات بأن قواتها تستعد للانسحاب، ولم يتسن التحقق من تقارير ساحة المعركة.

كما نفى حاكم منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، الذي عينته روسيا في منصبه، تقريرًا لمركز أبحاث أمريكي يفيد بأن القوات الأوكرانية اتخذت مواقع على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.

وكتب فلاديمير سالدو في قناته على "تليغرام" اليوم الأحد: "ما من موطئ قدم للعدو على الضفة اليسرى (الشرقية) لنهر دنيبرو.. جيشنا يسيطر تمامًا على تلك المنطقة".

وأضاف: "ربما تنفذ جماعات تخريبية معادية أحيانًا عمليات إنزال لالتقاط صورة ذاتية، قبل أن يدمرها مقاتلونا أو يدفعوها إلى الماء".

وقال معهد دراسة الحرب، نقلا عن مدونين عسكريين روس مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بقوات موسكو، إن أوكرانيا لديها "مواقع ثابتة" على الضفة الشرقية، لكن من غير الواضح "على أي نطاق أو لأي نوايا".