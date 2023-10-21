بلومبرغ: القبة الحديدية الإسرائيلية نجحت في الصراع مع حماس

أثبتت القبة الصاروخية لإسرائيل، نجاحها بالصراع الأخير مع حركة حماس، بالرغم من أن التكنولوجيا الكامنة وراء الدفاع الصاروخي قد تبدو خيالية لكثيرين، وفق تقرير لوكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وفي التفاصيل، قال التقرير إن نظام القبة الحديدية يستخدم، أجهزة استشعار رادارية للكشف عن التهديدات الواردة، ونظام قيادة وتحكم لتقييم التهديدات، وقاذفات مجهزة بصواريخ تامير الاعتراضية لتحييد الصواريخ القادمة.

مع ذلك، وفق "بلومبرغ"، فلا يوجد نظام دفاعي لا يقهر، حيث يمكن لتهديدات متعددة أن تطغى على قدرة القبة الحديدية، كما جرى خلال الصراع الأخير؛ فقد أطلقت حماس، أكثر من 3000 صاروخ في الأيام القليلة الأولى. هذه التهديدات أدت إلى مناقشات عن استكشاف دفاعات بديلة، مثل حلول الطاقة الموجهة المتمثل ببرنامج ليزر الشعاع الحديدي.