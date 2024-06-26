ماذا دار في أول اتصال بين وزيريْ الدفاع الأمريكي والروسي؟

أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أول اتصال هاتفي له مع نظيره الروسي الجديد أندريه بيلوسوف، بحسب بيان لوزارة الداخلية الأمريكية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي، أن أوستن "أكد على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال وسط حرب روسيا المستمرة ضد أوكرانيا".

وأوضح أن وزير الدفاع الأمريكي "هو من بدأ الاتصال"، مشيراً إلى أن آخر مرة تحدث فيها أوستن مع وزير دفاع روسي كانت في 15 مارس/ آذار 2023 حين كان سيرغي شويغو وزيراً للدفاع.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن وزيرا الدفاع الروسي والأمريكي بحثا الوضع في أوكرانيا في اتصال هاتفي جاء بمبادرة أمريكية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن الوزير الروسي بيسولوف أكد لنظيره الأمريكي مخاطر التصعيد مع تزويد أوكرانيا بأسلحة أمريكية.

وعيّن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيلوسوف ليحل محل شويغو في مايو/ أيار إثر تعديل وزاري.