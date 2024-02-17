بريطانيا تستدعي الدبلوماسيين الروس بعد وفاة نافالني

استدعت الحكومة البريطانية الدبلوماسيين في السفارة الروسية، مساء الجمعة، لإعلامهم بأن السلطات الروسية "تتحمل المسؤولية الكاملة" عن وفاة المعارض الأول للكرملين أليكسي نافالني.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن وفاة نافالني في سجنه يجب "التحقيق فيها بشكل كامل وشفاف"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت مصلحة السجون الروسية أعلنت، الجمعة، وفاة نافالني، حيث أفادت الإدارة الإقليمية لدائرة السجون الفيدرالية أن نافالني توفي في السجن، وأن السلطات المعنية تعمل على تحديد أسباب الوفاة.

وجاء في بيان إدارة السجون: "اليوم في السجن الإصلاحي رقم 3، شعر المدان نافالني بوعكة وهو يسير وفقد وعيه على الفور".