هجوم إلكتروني "غير مسبوق" يستهدف القرم بعد القصف الأوكراني

أعلن مسؤول روسي، اليوم الجمعة، أن القرم تتعرض لهجوم إلكتروني "غير مسبوق" بعد ساعات من قصف أوكراني استهدف المقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود والواقع وسط مدينة سيفاستوبول في شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو.

وقال "أوليغ كريوتشكو" وهو مستشار حاكم القرم المعيَّن من موسكو، على تطبيق تلغرام: "هجوم إلكتروني غير مسبوق ضد مزودي خدمات الإنترنت في شبه جزيرة القرم، ونحن بصدد إصلاح انقطاع الإنترنت في شبه الجزيرة"، دون الإشارة إذا ما كان الهجوم الإلكتروني مرتبطًا بالقصف.