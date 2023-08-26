روسيا تجري تدريبات في بحر بارنتس على التصدي للسفن

أجرى الأسطول الشمالي الروسي تدريبات في بحر "بارنتس" هذا الشهر على منع مرور السفن غير الحاصلة على تصاريح والسفن الأجنبية، وفق ما ذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء.

ونقلت "إنترفاكس" عن الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي، قولها إن "المدمرة فايس-أدميرال كولاكوف تدربت على التصدي لتحركات سفينة دخيلة في البحر في مياه المحيط القطبي الشمالي قبالة السواحل الشمالية للنرويج وروسيا.