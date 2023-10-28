محلل عسكري يكشف لـ"إرم نيوز" ملامح وأبعاد التوغل البري الإسرائيلي في غزة

وأضاف العبو، عبر تسجيل صوتي خاص، أن "هذا التوغل قد تسلكه القوات الإسرائيلية عبر عدة محاور؛ محور شمالي ومحور شرقي، وقد يكون هناك محور من منطقة ساحل المتوسط وإنزال برمائي من خلال سفن إنزال أمريكي، أو عملية في المناطق الجنوبية أو الوسطى، لكي تتمكن القوات الإسرائيلية من عزل تطويق ومحاصرة عناصر حماس".

وبشأن نجاح أو إخفاق هذه العملية، أكد العبو أن "إسرائيل لا تحتمل أن تخسر هذه المعركة، لأنها ستؤثر على الداخل الإسرائيلي وعلى الجيش كذلك، لذلك سيعمل الجيش الإسرائيلي على استخدام كل قوته وقدراته التدميرية لتحقيق النجاح بنسبة ربما تبلغ 60- 70%".

وتابع العبو: "ستعمل إسرائيل على تدمير كل ما هو فوق الأرض في شمال غزة، لتتخلص من كل ما يرتبط بحماس وبالتالي فرض إرادتها وقوتها بشكل تام على غزة، بغض النظر عن الخسائر البشرية والمادية الجمة التي ستخلفها".