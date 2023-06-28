مسؤولون إسرائيليون عن زيارة نتنياهو للصين: "توقيت سيئ"

وذكر هؤلاء المسؤولون 3 أسباب رئيسية لنشوب الحرب، أولها "ضعف الولايات المتحدة في المنطقة، وهي حسب وجهة نظرهم لا تعرف كيف تحمي حلفاءها".

والسبب الثاني هو الأزمة الداخلية في إسرائيل بعد خطة التعديلات القضائية.

والسبب الثالث هو فهم المسؤولين أن العلاقة الإسرائيلية الأمريكية ضعفت لدرجة أنه ليس من المؤكد أن الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل في حالة حدوث حرب شاملة.

بدوره، قال الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي، المدير الحالي لمعهد دراسات الأمن القومي (INSS) ، اللواء احتياط تامير هيمان، إن "الزيارة إلى الصين لن تجعل البيت الأبيض يدعو نتنياهو، بل على العكس من ذلك، سوف تثير الغضب. لذلك فهو توقيت سيئ من الناحية التكتيكية".

وأضاف: "إذا كان هناك شيء واحد يزعج الإدارة الأمريكية، فهو الخطاب حول التنوع من الدعم، أي محاولة إسرائيلية للتوفيق بين الولايات المتحدة ومنافسيها، وخاصة الصين، فالعلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة في خطر. ولا توجد أشياء كثيرة يمكننا القيام بها للمساعدة".

من جانبها، لم ترد الولايات المتحدة علنا على الزيارة، لكن الصين تعتبر "ورقة حمراء بالنسبة لها، والكراهية للصين هي الشيء الوحيد الذي ينجح في توحيد الجمهوريين والديمقراطيين"، بحسب التقرير.

وتابع: "الآن يبدو أن إسرائيل تريد افتعال أزمة جديدة، بعد أزمة طائرة فالكون، وهي طائرة التجسس التي أرادت إسرائيل بيعها للصين، لكنها واجهت معارضة شديدة أدت إلى أزمة أمنية حادة بين الدولتين".

يذكر أن العلاقة الأمنية بين أمريكا وإسرائيل ممتازة، لكنها ليست فوق مستوى رؤساء أركان الجيش.

وكان من المفترض أن يقوم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، بزيارة إسرائيل في بداية الأسبوع الجاري. وتم إلغاء زيارته، بسبب الأحداث الأخيرة في روسيا.

وبالإضافة إلى ذلك، منع نتنياهو وزير الدفاع يؤاف غالانت زيارة واشنطن، فيما عُقد اللقاء بين غالانت ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قبل 10 أيام، في بروكسل.

وبحسب الصحيفة، كان اللقاء جيدًا بالفعل، لكن حقيقة أنه لم يعقد في الولايات المتحدة، تشير مرة أخرى إلى عمق الأزمة على المستوى السياسي.