زيلينسكي يقر بصعوبة الوضع الميداني قرب مدينة باخموت



أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن الوضع العسكري الميداني قرب باخموت هو "الأصعب" حاليا في شرق أوكرانيا بعد أيام من إعلان القوات الموالية لروسيا اقترابها من المدينة.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي "لا يزال الوضع خطيرا للغاية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك" في حوض دونباس الصناعي.

وأضاف أن "الوضع الأصعب هو قرب باخموت مثل الأيام السابقة وما زلنا نحتفظ بمواقعنا".

وكانت القوات الانفصالية المدعومة من روسيا في منطقة دونيتسك قد أعلنت الخميس سيطرتها على قريتين قريبتين هما أوبيتين وإيفانغراد.

وتقصف القوات الروسية منذ أسابيع باخموت التي كان عدد سكانها قبل الحرب 70 ألف نسمة.

على بعد حوالي 15 كيلومترا من باخموت، تحدث صحافيو وكالة فرانس برس في تشاسيف يار إلى جندي عاد لتوه من خط الجبهة في هذه المنطقة.

وقال الجندي البالغ 50 عاما من اللواء 93 "لم أنم لأيام ولم آكل ولم أشرب سوى القهوة".

وتابع الجندي الذي أصيب بجروح طفيفة جراء شظايا وبدت عليه علامات الإرهاق "من بين 13 شابا في مجموعتي فقدنا جنديين وتم إجلاء خمسة".

وأضاف وهو على وشك البكاء "هذه حياتنا الآن، سنفعل كل شيء من أجل بلدنا".