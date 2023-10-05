حروب ثقافية على الطريقة الأمريكية "تسمم" سياسة الاعتدال في السويد

على مدى السنوات القليلة الماضية، بدا أن هناك تغييرا حقيقيا يحدث في السويد، فالخطاب السياسي بات "عدوانيا" ويركز على الحروب الثقافية، وتطغى عليه حالة مستمرة من الغضب.

غالبًا ما تبدو المفردات الصاخبة وكأنها مأخوذة مباشرة من قنوات الأخبار الأمريكية، وفقا لتقرير نشر في صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ووصل العنف المسلح وجرائم العصابات إلى مستويات قياسية؛ فشهر أيلول/سبتمبر الماضي كان الأكثر عنفاً في حوادث إطلاق النار المسجلة، ما ساعد في إذكاء ثقافة الخوف وتصاعد لعبة اللوم السياسي حول سياسات الهجرة واللجوء السياسي.

تجريد المهاجرين من إنسانيتهم ليس بالشيء الجديد بالنسبة للقوميين والجماعات اليمينية المتطرفة في السويد، التي توسعت الآن في هجماتها لتشمل أيضا المثليين والصحفيين والعلماء ونشطاء البيئة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى النخبة الثقافية المزعومة من أبناء المدن المتعلمين الذين فشلوا في حماية القيم السويدية.

غالباً ما كانت السياسة السويدية تتطلع إلى الولايات المتحدة، فلأكثر من نصف قرن تقريبا أرسلت مؤسسات الفكر والأبحاث والمنظمات السياسية اليمينية أذكى الاستراتيجيين لديها للتعلم من حركة المحافظين في الولايات المتحدة، وخلال الزيارات كان التركيز منصبا على التعرف على السياسات الاقتصادية اليمينية، وأفكار السوق الحرة، وإلغاء القيود التنظيمية.

ولكن الأمور تغيّرت منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، فالاستراتيجيون من الديمقراطيين السويديين والديمقراطيين المسيحيين شرعوا في القيام برحلات لا تعد ولا تحصى إلى الولايات المتحدة؛ للتعلم من محافظي تيّار "ماغا" المؤيد لترامب، بل إن العديد منهم عمل في حملات ترامب الانتخابية كما يقول "بيل مكورماك"، أحد الباحثين المخضرمين في مركز أبحاث (تيمبرو) السويدي.

حتما القومية والشعبوية المعادية للأجانب لم يتم اختراعهما في الولايات المتحدة، ولكن رئاسة ترامب قادت إلى انتشارهما على نحو واسع في العالم، وجعلت القوميين السويديين يتجرؤون على تقليد أسوأ ما يتسم به أسلوبه.