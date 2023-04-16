العلاقة بين موسكو وطهران.. تحديات وخلافات رغم التقارب
كشفت وثيقة مسربة من وثائق وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، لأول مرة، تفاصيل تحديات العلاقة بين روسيا وإيران، التي تم التأكيد على مخاطرها في إسرائيل، لكن اتضح أن واشنطن ترى هذه العلاقة بشكل مختلف قليلا.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، فإنه على الرغم من أن العلاقة بين روسيا وإيران تقلق الأمريكيين أيضًا في سياق الحرب في أوكرانيا، إلا أنهم يعتقدون أن إيران وروسيا ليسا حليفين بأي حال من الأحوال، ويقدران أيضًا أنهما لن يكونا كذلك.
وتوضح وثيقة "البنتاغون" المسربة المصنفة تحت بند "سري للغاية"، وتم نشرها في 23 شباط/فبراير، تفاصيل نقاط الخلاف بينهما، والتي من المتوقع أنه لن يتم حلها.
وقال التقرير إنه "مثل الوثيقة التي يُزعم فيها الكشف عن مناورة جوية إسرائيلية سرية لمهاجمة إيران، والتي كُتب فيها أن وكالة المخابرات المركزية لا تعرف ما هي خطط إسرائيل على المدى القريب، فإن الوثيقة المتعلقة بالعلاقة الإيرانية الروسية ليست مقصودة أيضًا، حسب الكود الذي يظهر في الوثيقة للمشاركة مع دول أجنبية، وتم تجميعه من قبل وكالة استخبارات الدفاع، ووكالة التجسس العسكرية للولايات المتحدة".
وأضاف التقرير: "حتى الآن كانت هناك مجالات متفرقة من التعاون الكامل بين إيران وروسيا، أحدها هو نقل صواريخ مضادة للدبابات من نوع Javelin إلى طهران، استولى عليها الروس من الأوكرانيين، والتي ستساعد الإيرانيين على التراجع وتحسين الصواريخ التي ينتجونها بأنفسهم".
وإضافة إلى ذلك، يوجد بالفعل مصنع مشترك لإنتاج طائرات دون طيار إيرانية محسنة في روسيا، والشيء الثالث الذي ليس من المؤكد أن يتحقق، هو شراء إيران طائرة "سوخوي 34" الروسية المقاتلة، التي تواجه روسيا صعوبات إنتاجية في دفاعها، لكن الإيرانيين مهتمون جدًا بالطائرات، وهذه المجالات الدفاعية الوحيدة التي يوجد فيها تعاون كامل بين روسيا وإيران.
وفي المجال الاقتصادي، هناك تجاوز لنظام المقاصة العالمية "SWIFT"، والذي من المحتمل أن يدخل حيز التنفيذ.
ويعرض الأمريكيون في الوثيقة المسربة بالتفصيل، التحديات الرئيسية في العلاقة بين روسيا وإيران، والوضع الحالي فيما يتعلق بها.
القضايا الاقتصادية
التزمت روسيا وإيران بأنظمة مصرفية مرتبطة لتجنب استخدام نظام "سويفت"، حيث أعربت روسيا عن انفتاحها على معاملات المقايضة، لكنها تفضل النقد، وتقدم إيران وروسيا أيضًا نفطًا مخفضًا لعملاء مشابهين.
التصور العام
احتجت إيران وروسيا على بعضهما بعضا، وبعيدًا عن أعين الجمهور، على التغطية السلبية للأحداث الحساسة في وسائل الإعلام في الدولة الأخرى، مثل التظاهرات في إيران والغزو الروسي لأوكرانيا، وفي محادثات مع مسؤولين أوروبيين، ومن أجل تجنب المزيد من العقوبات، نفت إيران أنها قدمت مواد تساعد المجهود الحربي الروسي.
شك متبادل
مازالت روسيا متشككة في محاولات إيران استغلال اعتماد موسكو عليها، بهدف تحقيق أقصى قدر من الأرباح، ولا تزال إيران قلقة من احتمال أن تكون روسيا شريكا إستراتيجيا موثوقا به.
القضايا النووية
يعتبر الدعم الروسي لمحادثات الاتفاق النووي مع إيران ليس بالقوة التي تتوقعها طهران. وتحتج إيران على استمرار الامتثال الروسي للعقوبات المتعلقة بهذا الاتفاق، ولا يزال لدى إيران ديون لروسيا لبناء مفاعل بوشهر.
التنافس الإقليمي
طلبت إيران مرارا من روسيا إدراجها في المحادثات مع تركيا بشأن سوريا، وإضافة إلى ذلك، تريد طهران أيضًا نفوذًا أكبر في القوقاز، على عكس المصلحة الروسية.
وتحاول روسيا الموازنة بين علاقاتها المتطورة مع طهران وتهدئة مخاوف إسرائيل.
نقاط الخلاف
كما سردت وثيقة البنتاغون المسربة، قائمة بنقاط الخلاف بين البلدين، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا حتى نشر الوثيقة قبل شهرين تقريبًا.
ومن أبرز نقاط الخلاف احتجاج نائب وزير الخارجية الروسي على تصاعد الخطاب المعادي لروسيا في وسائل الإعلام الإيرانية.
وفي أواخر أكتوبر الماضي أعرب سفير إيراني عن إحباطه من النفي الغامض لاستخدام الطائرات دون طيار الإيرانية في أوكرانيا.
في كانون الثاني/يناير الماضي قال مسؤولون كبار في مجال الطاقة النووية في إيران إن روسيا لا تقدم المواد التي وعدت بها.
وفي 11 كانون الثاني/يناير احتجت طهران على استبعادها من المحادثات بين روسيا وسوريا وتركيا، وفي فبراير/شباط، تم تضمينها بالفعل في الاجتماع حول هذا الموضوع.