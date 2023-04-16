العلاقة بين موسكو وطهران.. تحديات وخلافات رغم التقارب

كشفت وثيقة مسربة من وثائق وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، لأول مرة، تفاصيل تحديات العلاقة بين روسيا وإيران، التي تم التأكيد على مخاطرها في إسرائيل، لكن اتضح أن واشنطن ترى هذه العلاقة بشكل مختلف قليلا.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الأحد، فإنه على الرغم من أن العلاقة بين روسيا وإيران تقلق الأمريكيين أيضًا في سياق الحرب في أوكرانيا، إلا أنهم يعتقدون أن إيران وروسيا ليسا حليفين بأي حال من الأحوال، ويقدران أيضًا أنهما لن يكونا كذلك.

وتوضح وثيقة "البنتاغون" المسربة المصنفة تحت بند "سري للغاية"، وتم نشرها في 23 شباط/فبراير، تفاصيل نقاط الخلاف بينهما، والتي من المتوقع أنه لن يتم حلها.