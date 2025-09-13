ترامب يطالب الناتو بفرض رسوم على الصين لوقف "الحرب الغبية"

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى فرض رسوم جمركية تتراوح بين 50 إلى 100% ضد الصين، وقال إنه سيؤدي دورًا رئيسًا بإنهاء الصراع في أوكرانيا.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "أعتقد أن فرض الناتو، كمجموعة، رسوما جمركية تتراوح بين 50% و100% على البضائع القادمة من الصين، سيسهم كثيرًا في إنهاء هذه الحرب المميتة والغبية".

أخبار ذات علاقة رغم قيود ترامب.. الصين تستورد النفط الإيراني بمستويات قياسية

وأشار ترامب إلى أن تلك الرسوم "ستلغى تماماً بمجرد انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وأبدى ترامب استعداده لفرض عقوبات على روسيا، عندما توافق جميع دول "الناتو" على وقف شراء النفط الروسي، قائلاً: "أنا مستعد لفرض عقوبات كبيرة على روسيا عندما تتفق جميع دول الناتو وتبدأ بتنفيذ الأمر نفسه، وعندما تتوقف جميع دول الناتو عن شراء النفط من روسيا".