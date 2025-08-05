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روسيا تعلن تدمير مركز قيادة للقوات الأوكرانية في سومي

روسيا تعلن تدمير مركز قيادة للقوات الأوكرانية في سومي
غارة روسية سابقة على سوميالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
05 أغسطس 2025، 6:43 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مظليي وحدة "تولا" الروسية، دمروا مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي، بحسب "د ب أ".

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 وقال البيان إن "طواقم راجمات الصواريخ غراد في وحدة تولا التابعة لقوات مجموعة الشمال الروسية، تنفذ مهامّ قتالية لاستهداف العدو في مقاطعة سومي، وإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه خلال استطلاع جوي، اكتشف الجيش تمركزا كبيرا لقوات المشاة الأوكرانيين في غابة بالمقاطعة.

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 وقالت الوزارة: "بعد تلقي إحداثيات الهدف، تحركت أطقم راجمات الصواريخ غراد بسرعة إلى النقطة المحددة، وبإطلاق دقيق للصواريخ غطى المنطقة المحددة، جرى تحييد الأفراد وتدمير مركز القيادة والمراقبة الأوكراني".

وأوضحت وزارة الدفاع أنه نتيجةً لعمليات ناجحة، تمكنت القوات الروسية من تعطيل التنسيق بين وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير مستودع ذخيرة ميداني في المنطقة.

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