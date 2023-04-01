بتمويل غربي.. كييف تطلب 100 مدرعة "روسوماك" من بولندا

طلبت أوكرانيا من بولندا مئة مدرعة متعددة المهام من طراز "روسوماك"، تصنعها بترخيص من فنلندا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء البولندي، اليوم السبت.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي، من موقع إنتاج هذه المركبات في جنوب بولندا: "أحضرت طلبية تسلمتها أمس من رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، لمئة روسوماك سيتم تصنيعها هنا".