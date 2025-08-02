"جزء من حرب نفسية".. إيران تنفي إغلاق بعض السفارات الأجنبية

نفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، الشائعات التي تم تداولها مؤخراً حول إغلاق السفارات الأجنبية في طهران، مؤكدةً أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، أن هذه الأخبار المفبركة مصدرها بعض الحسابات التلغرامية المرتبطة بـ”الكيان الصهيوني” وجماعة “مجاهدي خلق”، ووصفتها بأنها جزء من حرب نفسية تُدار من غرفة عمليات إعلامية صهيونية تهدف إلى إثارة البلبلة والتوتر داخل البلاد، وفق تعبيرها.

وشددت الخارجية على أن الأوضاع الدبلوماسية طبيعية، داعيةً وسائل الإعلام والجمهور إلى عدم الانجرار وراء هذه الحملات المضللة.