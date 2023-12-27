الهند وروسيا توقعان اتفاقات لبناء وحدات نووية في المستقبل

قالت الهند، الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقات مع روسيا لبناء وحدات في المستقبل في مشروع كودانكولام للطاقة النووية في ولاية تاميل نادو جنوب البلاد.

ويتوقع أن يجري وزير الخارجية سوبرامانيام جيشينكار أثناء زيارته لروسيا محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الأربعاء، ويعتزم الوزيران مناقشة العلاقات الثنائية والصراعات في أوكرانيا وقطاع غزة وقضايا تتعلق بمجموعات مثل بريكس.