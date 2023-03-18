ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء ويدعو إلى التظاهر

وفي وقت سابق، ظهر ترامب على كل من يوتيوب وفيسبوك في عودة إلى منصات التواصل الاجتماعي التي استخدمها لتعزيز صعوده السياسي حتى تم تعليق حساباته بعد هجوم أنصاره في السادس من يناير كانون الثاني 2021 على الكونغرس.

وبث ترامب عبر صفحته على فيسبوك وقناته على يوتيوب مقطعا مصورا بعنوان "لقد عدت" مأخوذا من سي.إن.إن، والذي كان يتضمن الإعلان عن فوزه بالرئاسة في انتخابات 2016 أمام هيلاري كلينتون. وينتهي المقطع بعبارة "ترامب 2024".

وقال ترامب في المقطع: "آسف لجعلكم تنتظرون".

وأعاد يوتيوب، في وقت سابق من يوم الجمعة، تفعيل قناة ترامب. كما أعادت شركة ميتا تفعيل حسابي ترامب على فيسبوك وإنستغرام في وقت سابق من العام الجاري.

وأعاد إيلون ماسك، المالك الجديد لتويتر، حساب الرئيس السابق أيضًا على منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في نوفمبر تشرين الثاني، غير أن ترامب لم يغرد عليه بعد.