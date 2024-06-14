أوكرانيا توقف مسؤولا إقليميا بتهمة التخابر مع روسيا

أعلنت أوكرانيا، أنها أوقفت مسؤولا في منطقة خميلنيتسكي (غرب)، واتهمته بإعطاء معلومات عسكرية حساسة للاستخبارات الروسية.

وفتح المدعون العامون في أوكرانيا آلاف القضايا الجنائية بتهمة التخابر، منذ الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/فبراير 2022.

وقال جهاز الأمن الأوكراني (إس بي يو) في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن المسؤول كان يعمل في مجلس المدينة الإقليمي ونقل إلى روسيا معلومات عن انتشار القوات.

وأضاف الجهاز أن روسيا "خططت لاستخدام هذه المعلومات للتحضير لضربات صاروخية وكذلك لهجمات تخريبية وإرهابية محتملة".