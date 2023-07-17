إسرائيل.. إضراب طبي احتجاجا على خطة التعديلات القضائية

أعلنت النقابة الطبية في إسرائيل، الإثنين، عن "إضراب تحذيري" ستنفذه خلال الأسبوع الجاري؛ احتجاجا على خطة حكومة اليمين الائتلافي برئاسة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية، والاستمرار بالتشريع الرامي لإلغاء صلاحية المحكمة العليا الإسرائيلية ضمن "حجة المعقولية".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "الإضراب في قطاع الصحة سيكون على شكل ساعات محدودة، دون تحديد موعد محدد للإضراب"، موضحة أنه "سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن موعد الإضراب في وقت لاحق اليوم"، في حين يشمل الإضراب جميع المؤسسات الصحية في إسرائيل، وستتوقف الكوادر الطبية خلاله عن العلاجات غير العاجلة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان المعارضة الإسرائيلية عن "يوم قومي" لمقاومة خطة التعديلات القضائية، تتخلله "أنشطة واسعة" في جميع أنحاء البلاد، من المقرر أن تبدأ مساء الإثنين.