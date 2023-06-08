الشركة المشغلة تعلن أن تبريد مفاعلات زابوروجيا بمياه سد كاخوفكا لم يعد ممكنًا

أعلنت الشركة المشغلة لسد كاخوفكا، اليوم الخميس، أن الخزان الذي تم إنشاؤه بواسطة السد في جنوب أوكرانيا لم يعد بإمكانه توفير المياه لتبريد مفاعلات محطة زابوروجيا النووية.

وتعرّض السد الذي تسيطر عليه روسيا إلى تدمير الثلاثاء، وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالوقوف وراء التخريب، وقال كلاهما إن انفجارًا تسبب في تدمير السد.

وقال المدير التنفيذي لشركة "أوكرهيدروينرجو" إيغور سيروتا إن منسوب المياه "أقل من النقطة الفاصلة البالغة 12,7 مترا"، ويعني ذلك أنه لم يعد ممكنًا إمداد "الأحواض في محطة زابوروجيا للطاقة النووية لتبريد المحطة".

ويقع السد على نهر دنيبرو، ويشكل خزانًا يوفر مياه التبريد لمحطة زابوروجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا، وهي أكبر محطة من نوعها في أوروبا وتقع على بعد حوالي 150 كيلومترًا شمال السد.