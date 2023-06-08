الشركة المشغلة تعلن أن تبريد مفاعلات زابوروجيا بمياه سد كاخوفكا لم يعد ممكنًا
أعلنت الشركة المشغلة لسد كاخوفكا، اليوم الخميس، أن الخزان الذي تم إنشاؤه بواسطة السد في جنوب أوكرانيا لم يعد بإمكانه توفير المياه لتبريد مفاعلات محطة زابوروجيا النووية.
وتعرّض السد الذي تسيطر عليه روسيا إلى تدمير الثلاثاء، وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بالوقوف وراء التخريب، وقال كلاهما إن انفجارًا تسبب في تدمير السد.
وقال المدير التنفيذي لشركة "أوكرهيدروينرجو" إيغور سيروتا إن منسوب المياه "أقل من النقطة الفاصلة البالغة 12,7 مترا"، ويعني ذلك أنه لم يعد ممكنًا إمداد "الأحواض في محطة زابوروجيا للطاقة النووية لتبريد المحطة".
ويقع السد على نهر دنيبرو، ويشكل خزانًا يوفر مياه التبريد لمحطة زابوروجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا، وهي أكبر محطة من نوعها في أوروبا وتقع على بعد حوالي 150 كيلومترًا شمال السد.
ومن المقرر أن يزور المحطة الأسبوع المقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الذي قال هذا الأسبوع إن ضخ المياه سيتوقف إذا قلّ منسوبه عن 12,7 مترا.
وأوضح غروسي أن المياه الموجودة في أحواض التبريد بالمحطة وفي أماكن أخرى لا يزال ممكنًا استخدامها "لبعض الوقت" لتبريد المفاعلات وأحواض الوقود المستهلك في مباني المفاعل.
وأضاف أن حوض تبريد كبيرًا بجوار الموقع "ممتلئ حاليًا ويضم مخزونًا كافيًا لتزويد المحطة عدة أشهر لأن مفاعلاتها الستة في وضع إغلاق".