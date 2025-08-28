البرلمان الإيراني يعد قانونا للانسحاب من معاهدة "الأسلحة النووية"

كشفت مصادر، الخميس، عن بدء إعداد مشروع قانون عاجل في إيران للانسحاب الكامل من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن "مشروع القانون سيرفع على منصة البرلمان الإيراني الجمعة، ليبدأ مساره القانوني ويُعرض على الجلسات العلنية الأسبوع المقبل، تمهيداً للمناقشة والتصويت عليه".

وأكدت أن "هذه الخطوة تمثل أبسط وأول رد برلماني على الضغوط الدولية وتفعيل آلية الزناد التي سعت بعض الدول الأوروبية لتفعيلها ضد إيران".

وأضافت المصادر أن البرلمان يدرس إجراءات إضافية أكثر صرامة وذات أثر رادع تجاه الدول التي دفعت بهذا المسار، في إشارة واضحة إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وأعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا يوم الخميس تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، التي تُعرف بـ"آلية الزناد"، والتي تمنح مجلس الأمن إمكانية إعادة فرض 6 قرارات عقابية خلال 30 يوما.

وفي رد رسمي على هذه الخطوة، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده "سترد بشكل ملائم على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر، بما يحفظ حقوق ومصالح إيران الوطنية".

من جهته، شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن "واشنطن ستعمل مع الحلفاء وأعضاء مجلس الأمن لضمان إتمام عملية فرض العقوبات والقيود الدولية على إيران".

أما وزير خارجية فرنسا، فقد أكد أن العقوبات الناجمة عن تفعيل آلية الزناد ستدخل حيز التنفيذ خلال 30 يوماً، ما يفتح مرحلة جديدة في ملف إيران النووي ويزيد من الضغوط الدبلوماسية والسياسية عليها.