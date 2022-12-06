صحف عالمية: مرحلة "خطيرة" من الحرب الروسية الأوكرانية.. وحل شرطة الآداب لن يضعف احتجاجات إيران

سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، الضوء على مرحلة خطيرة من الحرب الروسية الأوكرانية، بعدما شنت كييف هجمات بطائرات مسيرة داخل الأراضي الروسية، في خطوة تنذر بتصعيد العنف في الأيام المقبلة.

وفي إيران، ناقشت الصحف أيضًا آخر مستجدات الأوضاع في ضوء الاحتجاجات التي أوشكت على شهرها الثالث، وسط تقارير بأن حل شرطة الآداب لن يغير شيئاً من احتجاجات إيران ولن يقلل منها.

قصف روسي عنيف.. و"براعة" أوكرانية

تعرضت المدن الأوكرانية لواحدة من أعنف الضربات الروسية على الإطلاق، حيث أطلقت موسكو وابلاً من الصواريخ، أمس الإثنين، استهدفت من خلالها البنية التحتية في البلاد، فيما اتهم الكرملين حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالتورط المباشر في مواجهة عسكرية مع روسيا يمكن أن تشعل حربًا نووية.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن صفارات الإنذار دوّت في جميع أنحاء أوكرانيا، إذ أطلقت روسيا نحو 100 صاروخ، بما في ذلك صواريخ "كاليبر كروز" التي تم إطلاقها من السفن الحربية في البحر الأسود وبحر قزوين، حيث زعمت القوات الأوكرانية أن القاذفات الإستراتيجية الروسية شاركت أيضاً في الهجمات.

يأتي ذلك تزامناً مع زيارة مفاجئة قام بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء أمس إلى جسر القرم للمرة الأولى بعد تفجيره في أكتوبر، وأيضاً بعد انفجارات وقعت في قاعدتين جويتين روسيتين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات مسيرة أوكرانية ضربت قاعدتين جويتين، بينما أكد مسؤولون أوكرانيون قدرة بلادهم على "ضرب أعمق" داخل الأراضي الروسية.

ورأت الصحيفة البريطانية أن زيارة بوتين للجسر - التي بثها التلفزيون الحكومي الروسي – تهدف إلى إثبات أن الرابط البري الحيوي لروسيا مع شبه جزيرة القرم يعمل مرة أخرى بشكل كامل.

ونقلت "تايمز" عن وسائل إعلام روسية قولها إن قاذفات من نوع "Tu-95" القادرة على حمل أسلحة نووية، والمعروفة باسم "الدب الروسي"، تعرضت لأضرار عندما سقطت طائرة مسيرة على مدرج في قاعدة "إنجلز" الجوية في ساراتوف، وهي مركز لأسطول القاذفات الإستراتيجية الروسي على بعد نحو 450 ميلاً من أوكرانيا.

وفي حادث منفصل، أسفر انفجار آخر عن مقتل ثلاثة وإصابة خمسة آخرين في مطار "دياجيليفو" العسكري بالقرب من مدينة ريازان، على بعد نحو 120 ميلاً جنوب موسكو. كما تضررت طائرة عسكرية مجهولة الهوية. وقالت وسائل إعلام روسية رسمية إن ناقلة وقود انفجرت، لكنها لم تذكر سبب الانفجار.