صحف عالمية: مرحلة "خطيرة" من الحرب الروسية الأوكرانية.. وحل شرطة الآداب لن يضعف احتجاجات إيران
سلطت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، الضوء على مرحلة خطيرة من الحرب الروسية الأوكرانية، بعدما شنت كييف هجمات بطائرات مسيرة داخل الأراضي الروسية، في خطوة تنذر بتصعيد العنف في الأيام المقبلة.
وفي إيران، ناقشت الصحف أيضًا آخر مستجدات الأوضاع في ضوء الاحتجاجات التي أوشكت على شهرها الثالث، وسط تقارير بأن حل شرطة الآداب لن يغير شيئاً من احتجاجات إيران ولن يقلل منها.
قصف روسي عنيف.. و"براعة" أوكرانية
تعرضت المدن الأوكرانية لواحدة من أعنف الضربات الروسية على الإطلاق، حيث أطلقت موسكو وابلاً من الصواريخ، أمس الإثنين، استهدفت من خلالها البنية التحتية في البلاد، فيما اتهم الكرملين حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالتورط المباشر في مواجهة عسكرية مع روسيا يمكن أن تشعل حربًا نووية.
وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية إن صفارات الإنذار دوّت في جميع أنحاء أوكرانيا، إذ أطلقت روسيا نحو 100 صاروخ، بما في ذلك صواريخ "كاليبر كروز" التي تم إطلاقها من السفن الحربية في البحر الأسود وبحر قزوين، حيث زعمت القوات الأوكرانية أن القاذفات الإستراتيجية الروسية شاركت أيضاً في الهجمات.
يأتي ذلك تزامناً مع زيارة مفاجئة قام بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء أمس إلى جسر القرم للمرة الأولى بعد تفجيره في أكتوبر، وأيضاً بعد انفجارات وقعت في قاعدتين جويتين روسيتين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرات مسيرة أوكرانية ضربت قاعدتين جويتين، بينما أكد مسؤولون أوكرانيون قدرة بلادهم على "ضرب أعمق" داخل الأراضي الروسية.
ورأت الصحيفة البريطانية أن زيارة بوتين للجسر - التي بثها التلفزيون الحكومي الروسي – تهدف إلى إثبات أن الرابط البري الحيوي لروسيا مع شبه جزيرة القرم يعمل مرة أخرى بشكل كامل.
ونقلت "تايمز" عن وسائل إعلام روسية قولها إن قاذفات من نوع "Tu-95" القادرة على حمل أسلحة نووية، والمعروفة باسم "الدب الروسي"، تعرضت لأضرار عندما سقطت طائرة مسيرة على مدرج في قاعدة "إنجلز" الجوية في ساراتوف، وهي مركز لأسطول القاذفات الإستراتيجية الروسي على بعد نحو 450 ميلاً من أوكرانيا.
وفي حادث منفصل، أسفر انفجار آخر عن مقتل ثلاثة وإصابة خمسة آخرين في مطار "دياجيليفو" العسكري بالقرب من مدينة ريازان، على بعد نحو 120 ميلاً جنوب موسكو. كما تضررت طائرة عسكرية مجهولة الهوية. وقالت وسائل إعلام روسية رسمية إن ناقلة وقود انفجرت، لكنها لم تذكر سبب الانفجار.
الضربات الأوكرانية هي الأجرأ والأكثر طموحاً لدى البلاد حتى الآن.. وكييف زعمت في أكتوبر أنها تطور طائرة مسيرة بمدى يقدر بـ620 ميلاً، وهو ما سيغير قواعد اللعبة في ساحات القتال
التايمز
واعتبرت الصحيفة أن الضربات الأوكرانية هي الأجرأ والأكثر طموحاً لدى البلاد حتى الآن، مشيرة إلى أن كييف كانت زعمت في أكتوبر الماضي أنها تطور طائرة مسيرة بمدى يقدر بـ620 ميلاً، وهو ما سيغير قواعد اللعبة في ساحات القتال.
وأشارت الصحيفة إلى أن الانفجارات الأخيرة في روسيا ستزيد من مخاوف موسكو من تعرضها بشكل متزايد للضربات الأوكرانية، إذ صرح ألكسندر كوتس، مراسل حربي روسي "لقد أصبح من الواضح أنه لا توجد مرافق إستراتيجية متبقية في روسيا يمكن اعتبارها آمنة تمامًا".
الضربات العميقة داخل روسيا تسلط الضوء على براعة أوكرانيا التكتيكية، والانفجارات في القواعد الجوية الروسية أحدث مثال على قدرة كييف المستمرة على المباغتة
"الغارديان" البريطانية
ورأت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الضربات العميقة داخل روسيا تسلط الضوء على براعة أوكرانيا التكتيكية، معتبرة أن الانفجارات في القواعد الجوية الروسية أحدث مثال على قدرة كييف المستمرة على المباغتة.
ونقلت الصحيفة عن أندريه زاغورودنيوك، وزير الدفاع الأوكراني السابق، قوله "نحن نهاجم عندما يكونون ضعفاء وندافع حيث يكونون أقوياء." ووصف زاغورودنيوك التكتيكات العسكرية الأوكرانية بأنها "انتهازية" في الأساس.
كما نوهت صحيفة "التايمز" في الطرح السابق إلى سلاح أوكراني جديد كان قيد التطوير، نقلت "الغارديان" عن محللين عسكريين قولهم إن كييف طورت طائرة دون طيار "بحرية بارعة وقاتلة"، موضحين أنها تضمنت مكونات دراجة نفاثة معدلة وكاميرا يتم التحكم فيها عن بعد، مع بث مباشر إلى مركز القيادة والتحكم، بالإضافة إلى متفجرات مثبتة في الأمام.
كييف لا تخبر حلفاءها دائمًا قبل أن تقوم بأنواع معينة من العمليات العسكرية المحفوفة بالمخاطر
مسؤولون غربيون لصحيفة التايمز
وأبلغ مسؤولون غربيون بارزون الصحيفة أن كييف لا تخبر حلفاءها دائمًا قبل أن تقوم بأنواع معينة من العمليات العسكرية المحفوفة بالمخاطر، مشيرين إلى أن الأوكرانيين يتجنبون عمداً الكشف عن هجمات قد يحاول الغرب ثنيهم عن تنفيذها، بعد أن تعرضوا في السابق لضغوط للتخلي عن بعض الهجمات التي تستهدف الداخل الروسي.
تراجع دعم الأمريكيين لتسليح كييف
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن استطلاعاً للرأي جرى أخيراً أظهر تراجعاً ملحوظاً في دعم الأمريكيين فيما يتعلق بمواصلة تسليح أوكرانيا.
غالبية كبيرة من الأمريكيين تواصل دعمها لإرسال أسلحة ومساعدات اقتصادية إلى أوكرانيا لكن مع استمرار الصراع في الشتاء انقسم الأمريكيون حول ما إذا كان ينبغي على واشنطن دفع أوكرانيا للتوصل إلى سلام تفاوضي في أسرع وقت ممكن
واشنطن بوست
ووفقاً للصحيفة، خلص الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه أمس، إلى أن غالبية كبيرة من الأمريكيين تواصل دعمها لإرسال أسلحة ومساعدات اقتصادية إلى أوكرانيا، لكن مع استمرار الصراع في الشتاء، انقسم الأمريكيون حول ما إذا كان ينبغي على واشنطن دفع أوكرانيا للتوصل إلى سلام تفاوضي في أسرع وقت ممكن.
وأيد أكثر من ثلثي المستجيبين للمسح - الذي أجراه "مجلس شيكاغو للشؤون العالمية" - إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمساعدات الاقتصادية، بينما أيد نحو ثلاثة أرباع قبول اللاجئين الأوكرانيين وفرض عقوبات على روسيا.
وأشارت الصحيفة، وفقاً للاستطلاع، إلى أنه في حين أن الدعم الشعبي الأمريكي لتسليح أوكرانيا لا يزال قوياً، فقد تراجع الدعم الجمهوري منذ الربيع، إذ قال 55% من الجمهوريين إنهم يؤيدون إرسال مساعدات عسكرية، مقارنة بـ 68% في يوليو و80% في مارس.
ووجد الاستطلاع أنه مع دخول الحرب الروسية في أوكرانيا شهرها العاشر، انقسم الأمريكيون حول ما إذا كان ينبغي لواشنطن أن تحث أوكرانيا على التوصل إلى تسوية سلمية وشيكة مع روسيا. وقالت أغلبية تمثل 40%، بحسب ما نقلته الصحيفة، إن على الولايات المتحدة أن تواصل مستوياتها الحالية من الدعم لأوكرانيا إلى أجل غير مسمى.
قال 58% من المشاركين الأمريكيين في استطلاع آخر إن على بلادهم مساعدة أوكرانيا حتى انتهاء الحرب
وفي يوليو، قال 58% من المشاركين الأمريكيين في استطلاع آخر إن على بلادهم مساعدة أوكرانيا حتى انتهاء الحرب، حتى لو كان ذلك يعني ارتفاع أسعار الغاز والغذاء للمستهلكين. لكن وفقاً للاستطلاع الأخير، قال 47% إن على واشنطن دفع كييف للتوصل إلى تسوية سلمية قريبًا.
ومع ذلك، فإن عددًا كبيرًا من الجمهوريين سيختار سحب دعم الولايات المتحدة تدريجيًا من أوكرانيا. وبشكل عام، يتبنى 29% من المشاركين في الاستطلاع الأخير هذا الرأي، بينما قال ربعهم تقريبًا إنه يجب على واشنطن وحلفائها التدخل عسكريًا لمساعدة أوكرانيا على كسب الحرب بسرعة.
ونوهت "واشنطن بوست" أنه مع استيلاء الجمهوريين قريبًا على مجلس النواب، وإطلاق حقبة من الحكومة المنقسمة، قد تواجه مقترحات تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا مقاومة أكبر. وأشارت إلى أنه قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت الشهر الماضي، شن بعض المرشحين الجمهوريين حملة لإنهاء الدعم المالي لأوكرانيا.
السلطات الإيرانية تدرس تخفيف بعض القيود على النساء مع استمرار موجة الاحتجاجات العارمة في البلاد للأسبوع الـ11
وول ستريت جورنال
إيران.. دعوات لمسيرات حاشدة وإضرابات واسعة
وفي إيران، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن السلطات تدرس تخفيف بعض القيود على النساء مع استمرار موجة الاحتجاجات العارمة في البلاد للأسبوع الـ11، حيث دعا المتظاهرون إلى مسيرات حاشدة في العاصمة، طهران، وذلك مع دخول إضراب عام للمحال التجارية والشركات حيز التنفيذ.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين قولهم إنهم بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خطط لإصلاح إنفاذ القوانين المتعلقة بملابس النساء. ورأت الصحيفة أنه من غير المرجح أن ترضي احتمالية تقديم تنازلات حكومية العديد من المحتجين الذين دعوا إلى مسيرة حاشدة في طهران غداً، الأربعاء.
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع استمرار التظاهرات، بدأ حكام إيران المتشددون في محاولة نزع الدعم عن الاحتجاجات، حيث شملت الخطوات حل شرطة "الأخلاق" - التي احتجزت الشابة الكردية، مهسا أميني التي أثار موتها الاضطرابات في البلاد - وتيسير إنفاذ القوانين التي تطالب النساء بتغطية رؤوسهن بالحجاب.
ميدانياً، نقلت الصحيفة عن متظاهرة إيرانية قولها إن إعلان حل شرطة الأخلاق كان "خبراً مضللاً لصرف انتباه الناس عن الدعوات للاحتجاج أو لإثارة الانقسامات والشكوك بين النشطاء". وأضافت للصحيفة "هذا لا يغير كراهية الناس للنظام وستستمر الاحتجاجات".
ورأت الصحيفة أن المتظاهرين سيرون اختبارهم الخاص هذا الأسبوع في مشاركة أعداد كبيرة من الناس في مظاهرات طهران المخطط لها، إذ لم تجتذب الدعوات السابقة للاحتجاجات سوى حشود متواضعة، على الرغم من الدعم الشعبي الواسع للمظاهرات المناهضة للنظام.
وقالت الصحيفة إن أصحاب المتاجر وسائقي الشاحنات في إيران قد نظموا أمس إضرابًا في ما يقرب من 40 مدينة وبلدة، وذلك استجابة لدعوات لإضراب عام لمدة ثلاثة أيام على مستوى البلاد من قبل المتظاهرين، حيث رفضت الحكومة تأكيد حل شرطة الأخلاق.
وذكرت الصحيفة أنه بدلاً من ذلك، أفادت الصحف الإيرانية بوجود المزيد من دوريات شرطة الأخلاق، لا سيما في المدن الدينية، ما يتطلب من النساء ارتداء الحجاب، وتوجيه مديري المتاجر من قبل الشرطة لتعزيز القيود المفروضة على الحجاب.
ورأت الصحيفة أن تنفيذ الإضراب من قبل أصحاب المتاجر يرضي المتظاهرين لأنه أظهر أن الاستياء من النظام لا يزال منتشرًا في المدن الكبرى، مثل: طهران، وكرج، وأصفهان، ومشهد، وتبريز، وشيراز. وأشارت إلى أن 19 مدينة انضمت إلى حركة الإضراب في غرب إيران، حيث يعيش معظم السكان الأكراد في البلاد.
"بالنسبة للإيرانيين العاديين، شرطة الآداب ليست ذات صلة الآن.. إذا كان هناك أي شيء، فإن تحركات النظام قد تعمل على تشجيع المزيد من المتظاهرين"
هادي غيمي، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران
وفي غضون ذلك، نقلت الصحيفة عن هادي غيمي، المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران، وهو منظمة مستقلة مقرها نيويورك، قوله "بالنسبة للإيرانيين العاديين، شرطة الآداب ليست ذات صلة الآن.. إذا كان هناك أي شيء، فإن تحركات النظام قد تعمل على تشجيع المزيد من المتظاهرين".
وأضاف غيمي عن المتظاهرين "إن شكاواهم الآن أعمق بكثير من مجرد شرطة الأخلاق أو قانون الحجاب، وهذا ليس السبب في أن المئات لا يزالون يضعون حياتهم على المحك. لقد تطور هذا إلى شيء أكبر بكثير يشكك في النظام السياسي بأكمله".
وأشار المصدر إلى أن إلغاء شرطة الأخلاق كان يمكن أن يحدث فرقاً بعد وفاة أميني (22 عاماً) مباشرة، قائلاً إنه في هذه المرحلة، لم يكن الأمر "سوى محاولة يائسة من النظام للانتقاص من المطالب الأوسع للمحتجين بإنهاء حكم رجال الدين الاستبدادي".