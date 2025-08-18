ناشط بارز من هونغ كونغ ينال حق اللجوء في المملكة المتحدة

أعلن توني تشونغ، الناشط في الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، أنه حصل على حق اللجوء في المملكة المتحدة بعد حوالي عامين من فراره.

ويُعتبر تشونغ، البالغ من العمر 24 عامًا، أحد أصغر الأشخاص سناً الذين سُجنوا بموجب قانون الأمن القومي.

ونشر الشاب على "إنستغرام"، رسالة وزارة الداخلية البريطانية، التي تمنحه وضع اللاجئ مع الإقامة في البلاد لـ5 سنوات، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأوضحت وزارة الداخلية في الوثيقة المؤرخة بتاريخ 4 من شهر آب/أغسطس الجاري، والتي نشرها توني تشونغ "نُقرّ بأن لديك مخاوف مبرّرة من التعرض للاضطهاد وبالتالي لا يُمكنك العودة إلى بلادك".

وكتب تشونغ في منشوره "كان رد فعلي الأول حماسة كبيرة"، مضيفًا أنه "بعد انتظار لأكثر من عام ونصف العام أستطيع أخيراً أن أبدأ حياة جديدة".

ووصف الشاب معاناته من مشاكل في الصحة النفسية منذ اعتقاله عام 2020، معرباً عن خوفه من "التخطيط للمستقبل"، كما أعرب عن أمله في الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة.

وفي بيان صدر اليوم الاثنين طالبت حكومة هونغ كونغ "بحزم الحكومات الأجنبية بالتوقف فوراً عن التدخل" في شؤونها ،"التي هي شؤون داخلية بحتة للصين".