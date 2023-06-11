إسرائيل وألمانيا تحرزان تقدما بشأن صفقة صواريخ "حيتس 3"

قال تقرير عبري إن إسرائيل وألمانيا أحرزتا تقدما بشأن صفقة تصدير نظام الصواريخ الإسرائيلي "حيتس 3".

وحسب تقرير لموقع "واللا" العبري، سيتم تقديم طلب إلى البرلمان الألماني في برلين هذا الأسبوع، للموافقة على دفعة مسبقة قدرها 560 مليون يورو إلى الشركة المصنعة لمنظومة الصواريخ، وهي شركة الصناعات الجوية، من أجل تسريع الجدول الزمني للصفقة، بهدف تمكين القوات الجوية الألمانية من استلام بطاريات نظام الدفاع المضاد للصواريخ حتى قبل نهاية عام 2025، وهو جدول زمني قصير جدًا للمعاملات من هذا النوع.

وحسب التقرير، سوف تستمر قيمة الصفقة في الارتفاع وستصل إلى قرابة 4 مليارات يورو (4.3 مليار دولار)، ما سيجعل الصفقة الأكبر في تاريخ الصناعات الدفاعية.