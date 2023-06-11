إسرائيل وألمانيا تحرزان تقدما بشأن صفقة صواريخ "حيتس 3"
قال تقرير عبري إن إسرائيل وألمانيا أحرزتا تقدما بشأن صفقة تصدير نظام الصواريخ الإسرائيلي "حيتس 3".
وحسب تقرير لموقع "واللا" العبري، سيتم تقديم طلب إلى البرلمان الألماني في برلين هذا الأسبوع، للموافقة على دفعة مسبقة قدرها 560 مليون يورو إلى الشركة المصنعة لمنظومة الصواريخ، وهي شركة الصناعات الجوية، من أجل تسريع الجدول الزمني للصفقة، بهدف تمكين القوات الجوية الألمانية من استلام بطاريات نظام الدفاع المضاد للصواريخ حتى قبل نهاية عام 2025، وهو جدول زمني قصير جدًا للمعاملات من هذا النوع.
وحسب التقرير، سوف تستمر قيمة الصفقة في الارتفاع وستصل إلى قرابة 4 مليارات يورو (4.3 مليار دولار)، ما سيجعل الصفقة الأكبر في تاريخ الصناعات الدفاعية.
وكانت أكبر صفقة أسلحة إسرائيلية لغاية اليوم، هي صفقة شركة الصناعة الجوية الإسرائيلية المتمثلة ببيع أنظمة Barak-8 للهند في عام 2017، مقابل 1.6 مليار دولار.
الغزو الروسي
ويأتي قرار ألمانيا بشراء منظومة صواريخ "حيتس 3" الإسرائيلية، نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، والاستخدام المكثف من قبل الروس للصواريخ الباليستية ضد أهداف أوكرانية.
ووفقا للتقرير، تمتلك ألمانيا حاليًا عددًا من بطاريات نظام باتريوت الأمريكي، الذي تعد قدرته على اعتراض الصواريخ الباليستية، خاصة الصواريخ بعيدة المدى التي يتم إطلاقها من روسيا، محدودة.
ومن المفترض أن يتم توقيع صفقة صواريخ "حيتس 3" بحلول نهاية العام، نظرا لأن المنظومة يتم تطويرها بتمويل من الحكومة الأمريكية وتشارك شركة "بوينغ" في إنتاجها، ولذلك تطلبت الصفقة موافقة أمريكية، ففي الماضي، منعت واشنطن إمكانية تصدير هذه المنظومة إلى كوريا الجنوبية والهند خوفًا من الأضرار المحتملة التي قد تلحق بـالصناعات الدفاعية الأمريكية.
تعاون عسكري إسرائيلي ألماني
وفي السنوات الأخيرة، تم توطيد العلاقات الأمنية بين ألمانيا وإسرائيل، التي بدأت في أوائل الستينيات عندما زودت ألمانيا إسرائيل بطائرات هليكوبتر Sikorsky S58 ودبابات باتون.
كما يحافظ سلاح الجو الإسرائيلي على تدريب مشترك وروابط فنية، مع فريق من سلاح الجو الألماني المتمركز حاليًا في قاعدة تل نوف الإسرائيلية، للتدريب على تشغيل الطائرات دون طيار.
واشترت أفرع الجيش الألماني أيضا أنظمة أسلحة إسرائيلية بأكثر من مليار دولار في السنوات الأخيرة. من بينها، استئجار ألمانيا طائرة Heron TT UAV من شركة الصناعات الجوية في صفقة قيمتها 730 مليون دولار، وأعلنت أنها ستسلحها بأسلحة من صنع شركة "رافائيل" مقابل 150 مليون دولار إضافية.
وتعد ألمانيا موردًا رئيسا للسفن للبحرية الإسرائيلية، حيث اشترت وزارة الدفاع الإسرائيلية من ألمانيا 4 سفن هجومية و 6 غواصات "دولفين"، تم تسليم 5 منها بالفعل.
وفي العام الماضي، طلبت إسرائيل 3 غواصات أخرى من طراز "سوبر دولفين" من ألمانيا في صفقة ضخمة بقيمة 3 مليارات دولار، وهي على وشك الوصول.
وفي عام 2019، اشترت ألمانيا صواريخ "سبايك" من شركة "رافائيل" أيضا مقابل 200 مليون دولار .