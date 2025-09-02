كيم في بكين.. استعراض عسكري ورسائل سياسية واسعة

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى بكين على متن قطاره المدرع الخاص، في حدث نادر يمثل أول ظهور له في مناسبة دبلوماسية متعددة الأطراف منذ توليه السلطة.

وتكشف وكالة "يونهاب" أن الحدث المقرر هو العرض العسكري الصيني بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الصين على اليابان في الحرب العالمية الثانية، والذي سيحضره عشرات من قادة الدول، بما في ذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويشير البعض أيضًا إلى أن كيم قد يسعى إلى استعادة العلاقات مع الصين في محاولة لاستغلالها لتعزيز موقفه التفاوضي قبل استئناف محتمل للمفاوضات مع الولايات المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي في لحظةٍ حساسة سياسيًا وعسكريًا؛ إذ لم تعُد كوريا الشمالية مجرد دولة منعزلة، بل لاعبا يسعى إلى استعادة دوره التقليدي على المسرح الدولي، مستفيدًا من التحالفات مع كلٍّ من موسكو وبكين لتعزيز النفوذ والمناورات الاستراتيجية، كما أن الوقوف جنبًا إلى جنب مع شي وبوتين ليس مجرد صورة رمزية، بل إشارة واضحة للعالم بأن كيم يسعى لتأكيد تحالفات عسكرية ودبلوماسية تتيح له حماية مصالح بلاده، وضمان دعم اقتصادي وسياسي مهم لبقاء نظامه.

أخبار ذات علاقة مع توافد القادة.. روسيا تسقط مسيّرات أوكرانية قبيل احتفالات يوم النصر

وفي السياق، فإن زيارة كيم إلى بكين ليست مجرد حضور استعراضي؛ فهي أيضًا فرصة لإعادة بناء الثقة مع الصين بعد سنوات من التوترات، وتأمين مساعدات اقتصادية أساسية لإدامة حياة المواطنين، من الغذاء إلى الطاقة، أما على الجانب العسكري، فقد تسهم الزيارة في تعزيز الروابط مع روسيا بما يعكس التزامًا غير مسبوق بدعم موسكو في ملفاتها الأمنية، بما في ذلك المساعدة في الحرب ضد أوكرانيا؛ ما يُظهر كيف يمكن للتحالفات العسكرية أن تمتد خارج الحدود التقليدية.

أخبار ذات علاقة أبرز الدول والشخصيات المشاركة في احتفال يوم النصر الروسي

وبحسب "يونهاب"، أكدت وكالة الاستخبارات الوطنية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيبرز التضامن الثلاثي مع الصين وروسيا من خلال الوقوف إلى جانب الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري الذي سيقام يوم الأربعاء في ميدان تيانانمين.

وسلَّطت الوكالة الضوء على أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لم يشارك حتى الآن في أي حدث دبلوماسي متعدد الأطراف منذ توليه السلطة خلفًا لوالده الراحل كيم جونج إيل، رغم حضوره في قمم ثنائية سابقة، ويُنظر إلى حضوره النادر للعرض العسكري الصيني على أنه محاولة لإعادة ترميم العلاقات التقليدية مع الصين وكسْر الصورة المنبوذة التي صاحبت بيونغ يانغ دوليًا لفترة طويلة.

وقد أسهمت القمم الثنائية وتوقيع معاهدة الدفاع المشترك العام الماضي في تعميق العلاقات العسكرية بين كيم وبوتين، ما دفع كوريا الشمالية إلى نشر قوات وأسلحة لدعم روسيا في حربها بأوكرانيا، وهو ما أدى في الوقت نفسه إلى توتر علاقاتها مع بكين.

وتأتي زيارة كيم في وقت تتزايد فيه احتمالات انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ما قد يحوّل تركيز موسكو غربًا بعيدًا عن بيونغ يانغ، ويطرح علامات استفهام حول استمرار الدعم الاقتصادي الروسي لكوريا الشمالية.

في النهاية، تظهر هذه الزيارة أن كيم يسعى إلى تحقيق توازن دبلوماسي دقيق، من خلال الحفاظ على استقلالية بلاده، وتعزيز تحالفاته العسكرية، وضمان دعم اقتصادي وسياسي من الصين وروسيا، مع إرسال رسالة للعالم مفادها أن كوريا الشمالية لم تعد مجرد دولة منعزلة، بل لاعب يسعى إلى التأثير في المشهد العالمي بشكل استراتيجي ومدروس.