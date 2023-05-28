إيطاليا.. الحكومة تلمح لاحتمال الانسحاب من اتفاق الحزام والطريق مع الصين

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن العلاقات الجيدة مع الصين ممكنة حتى دون أن تكون بلادها جزءًا من مبادرة الحزام والطريق، وذلك في الوقت الذي تبحث فيه حكومتها التخلي عن المشروع.

وإيطاليا هي الدولة الغربية الرئيسة الوحيدة، التي انضمت إلى مشروع الحزام والطريق الصيني الذي يحيي من جديد طريق الحرير لربط الصين مع آسيا وأوروبا وما وراءَهما بإنفاق ضخم على البنية التحتية.

وقالت ميلوني في مقابلة مع صحيفة "ال ميساجيرو" اليومية إن من السابق لأوانه التكهن بقرار إيطاليا بشأن البقاء ضمن المشروع، الذي وقعت عليه في عام 2019 وأثار انتقاد واشنطن وبروكسل.

وقالت ميلوني: "تقييمنا دقيق للغاية ومرتبط بمصالح كثيرة"، وينتهي الاتفاق في شهر مارس/آذار لعام 2024 وسيتجدد تلقائيًّا ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر برغبته في الانسحاب بإخطار مسبق قبل ثلاثة أشهر.