موسكو تشكك بالتزام كييف بتعهداتها حيال استخدام الذخائر العنقودية

شكّكت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، السبت، بالتزام كييف بتعهداتها، بشأن استخدام الذخائر العنقودية، التي ستزودها بها الولايات المتحدة لاستخدامها ضد الجيش الروسي.

وقالت زاخاروفا عبر قناتها على تلغرام: "لقد حدد وزير الدفاع الأوكراني 5 مبادئ ستلتزم بها القوات المسلحة الأوكرانية عند استخدام الذخائر العنقودية، من بينها السجل الصارم أو تسجيل مبررات استخدامها وإعداد التقارير وتسجيل المناطق المستهدفة"، متسائلة: "لمن يخبر هذا، السجل الصارم وإعداد التقارير لا يتعلقان بأوكرانيا في ظل النظام القائم حاليا في كييف".

وكان وزير الدفاع الأوكراني، أولكسي ريزنيكوف، أعلن التزام بلاده بـ5 مبادئ رئيسة فيما يتعلق بالذخائر العنقودية، مؤكدا أنه تم إبلاغها بوضوح لجميع شركاء كييف، بما في ذلك الولايات المتحدة.