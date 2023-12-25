"لوموند": إسرائيل تسعى لتشويه سمعة الأمم المتحدة

وأوضحت الصحيفة أن هذا الاتهام المبطن بمعاداة السامية يعد جزءًا من تصعيد لفظي ضد الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش.

وفي موقف عدائي مباشر، أشارت الصحيفة إلى أنه في 6 كانون الأول/ديسمبر، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين غوتيريش بأنه "خطر على السلام العالمي" و"مؤيد لمنظمة حماس الإرهابية".

وذكرت الصحيفة أن الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة كانت قد أودت بالفعل بحياة 134 موظفًا محليًّا تابعًا للأمم المتحدة بحلول 15 كانون الأول، في حصيلة غير مسبوقة.

ومن المفارقات، وفقا للتقرير، أن الأمم المتحدة لعبت دوراً محوريًّا في إنشاء إسرائيل من خلال تبني خطة تقسيم فلسطين في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 1947، حيث كانت هذه الخطة، التي قبلتها القيادة الصهيونية، قد قسمت الأراضي بين دولة يهودية ودولة عربية، مع استمرار الأمم المتحدة في إدارتها منطقة دولية في القدس، حيث رفض الجانب العربي الخطة؛ بحجة أن ثلث السكان اليهود حصلوا على 55% من الأرض.

وأشارت الصحيفة إلى أن اغتيال فولك برنادوت، الوسيط المعين من قبل الأمم المتحدة خلال الصراع العربي الإسرائيلي عام 1948، أدى إلى زيادة توتر العلاقات، حيث اقترح برنادوت حلًّا للصراع على أساس تدويل القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين، إلا أنه اغتيل في سبتمبر 1948 على يد جماعة إسرائيلية متطرفة.

ودفعت الصدمة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار قرار في ديسمبر/كانون الأول 1948 بشأن "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين، وهو مبدأ عارضته إسرائيل بشدة.

وبحسب الصحيفة، كثفت الولايات المتحدة، وهي حليف مهم لإسرائيل داخل الأمم المتحدة، دعمها بعد حرب الأيام الستة عام 1967، وبينما أكدت الأمم المتحدة على "عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب"، أصرت الولايات المتحدة على إجراء مفاوضات مباشرة لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة.

وأدى هذا التوجه، الذي تلخص في صيغة "الأرض مقابل السلام"، إلى إبرام معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر عام 1979، التي استبعدت الأمم المتحدة من عملية السلام.

ومن عام 1989 إلى عام 2004، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح إسرائيل، حيث استخدمت حق النقض 14 مرة من أصل 18 خلال هذه الفترة.