"لا تخدم أحدا".. برلين تنتقد تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة

انتقد وزير الخارجية الألماني، الجمعة، تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنتجات الأوروبية التي تستوردها الولايات المتحدة بدءا من الأول من حزيران/يونيو، محذّرا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي.

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وقال يوهان فاديفول في مؤتمر صحافي في برلين "مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات السوقين".

وأضاف "نواصل الاعتماد على المفاوضات التي تجريها المفوضية الأوروبية"، في حين اعتبر الرئيس الأمريكي أن المناقشات الحالية "تراوح مكانها".

وفي حديثه إلى جانب نظيره الهندي، قال فاديبول أيضا إن ألمانيا تأمل في أن يتوصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق للتجارة الحرة مع الهند بحلول نهاية العام.

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وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" أوردت اليوم الجمعة أن المفاوضين التجاريين لترامب يضغطون على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأمريكية.

واعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الرئيس الأمريكي يعتقد أن المقترحات التجارية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة ليست جيدة بشكل كاف.

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وأضاف أنه يأمل في أن يؤدي التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% إلى "تحفيز الاتحاد الأوروبي" في المفاوضات مع واشنطن.

وصرح بيسنت لقناة "فوكس نيوز" بأن العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة يتفاوضون بحسن نية، باستثناء الاتحاد الأوروبي.