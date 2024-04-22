على خلفية هجوم 7 أكتوبر.. استقالة رئيس شعبة استخبارات الجيش الإسرائيلي

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، باستقالة أهارون هاليفا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي، وهي أول استقالة علنية تتم رسمياً منذ هجوم 7 أكتوبر.

وجاءت استقالة المسؤول العسكري البارز كإجراء استباقي قبل أن يتم عزله من منصبه أسوة بقائد لواء "غولاني" مؤخراً، وفق ما كشفت عنه مصادر إسرائيلية.

وقالت إذاعة الجيش إن استقالة هاليفا تأتي بعد الفشل المتعلق بهجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وما ترتب عليه من فشل في استعادة الرهائن من قطاع غزه، بحسب مصادر إسرائيلية.

وستدخل استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.