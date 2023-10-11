ألمانيا: زيادة الدعم العسكري لإسرائيل لن يؤثر على أوكرانيا

استبعد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الأربعاء، أن يأتي قرار الولايات المتحدة زيادة الدعم العسكري لإسرائيل بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس، على حساب أوكرانيا.

وذكر بيستوريوس عقب اجتماع للجنة الدفاع بالبرلمان، أن برلين ستبذل "قصارى جهدها لضمان عدم انهيار الدعم لأوكرانيا" في ضوء التصعيد الأخير للصراع في الشرق الأوسط.

وتعهّد زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، في بيان مشترك أمس الثلاثاء، بدعم "قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها".