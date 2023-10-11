ألمانيا: زيادة الدعم العسكري لإسرائيل لن يؤثر على أوكرانيا
استبعد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الأربعاء، أن يأتي قرار الولايات المتحدة زيادة الدعم العسكري لإسرائيل بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس، على حساب أوكرانيا.
وذكر بيستوريوس عقب اجتماع للجنة الدفاع بالبرلمان، أن برلين ستبذل "قصارى جهدها لضمان عدم انهيار الدعم لأوكرانيا" في ضوء التصعيد الأخير للصراع في الشرق الأوسط.
وتعهّد زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، في بيان مشترك أمس الثلاثاء، بدعم "قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها".
في غضون ذلك، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الثلاثاء، عن خشيته من أن تؤدي الحرب في قطاع غزة إلى "حرف أنظار" المجتمع الدولي عن الغزو الروسي لبلاده، متّهمًا موسكو بتوفير دعم للحركة الفلسطينية.
وقال : "نحن واثقون من أنّ روسيا توفّر دعمًا، بطريقة أو بأخرى، للعمليات التي تقوم بها حماس".