رئيس وزراء أستراليا يعلن أنه لن يكون ضمن وفد برلماني سيزور تايوان

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم السبت، أنه لن يكون ضمن مجموعة السياسيين الذين من المقرر أن يتوجهوا إلى تايوان في زيارة قيل إنها تستغرق 5 أيام، وتهدف إلى نقل رغبة أستراليا في الحفاظ على السلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وذكرت صحيفة "ذا أستراليان"، أن المجموعة التي تضم نوابًا من حزب العمال الحاكم في أستراليا ومن ائتلاف الليبراليين الوطني المعارض، ستغادر إلى تايوان، غدًا الأحد، لتكون أول وفد من نوعه يزور تايوان منذ العام 2019.