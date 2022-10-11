ضربة روسية جديدة تستهدف "بنى تحتية أساسية" في لفيف الأوكرانية
استهدف قصف في منطقة لفيف في غرب أوكرانيا منشآت الطاقة، وفق ما أعلن مسؤولون، بعد يوم على شن روسيا هجومًا صاروخيًّا واسعًا على أوكرانيا.
وقال حاكم منطقة لفيف ماكسيم كوزتسكي على تلغرام "حتى هذه اللحظة، وقعت ثلاثة انفجارات في منشأتين للطاقة في منطقة لفيف"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
بينما أفاد رئيس البلدية أندريه سادوفيي بأن الكهرباء انقطعت عن جزء من المدينة الرئيسة في المنطقة وتدعى لفيف أيضًا.
وأظهرت لقطات تداولتها حسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة الدخان في سماء المدينة.
وقالت وسائل إعلام أوكرانية نقلًا عن عمدة المدينة إن "مشاكل ظهرت في الكهرباء والاتصالات بُعيد القصف الروسي، فيم دعا العمدة المواطنين لتخزين مياه الشرب".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أن قواتها قصفت مجددا منشآت طاقة أوكرانية، بعد يوم على القصف واسع النطاق الذي نفّذته موسكو ضد جارتها.
وقالت الوزارة في بيان إن الجيش الروسي: "واصل ضرباته الواسعة بأسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى (...) ضد منشآت القيادة العسكرية ونظام الطاقة الأوكراني"، مضيفة أن "جميع الأهداف المحددة تم استهدافها".